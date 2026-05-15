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Carloforte.
16 maggio 2026 alle 00:26

Una petizione contro il pontile galleggiante alla Caletta 

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È partita da due giorni e ha raggiunto le 170 firme la petizione on line per fermare il pontile galleggiante alla Caletta, a Carloforte, previsto nel Pul adottato ma non ancora approvato. La raccolta firme è stata lanciata da Salvatore Volpe, cittadino di Carloforte. Tra le previsioni del Pul c’è un ponte mobile stagionale galleggiante, alla Caletta, che sarebbe costituito da una passerella di accesso, da una piattaforma e da un pontile. «Tale pontile – si legge nel testo della petizione – ancorché stagionale, andrebbe ad impattare notevolmente e negativamente sul paesaggio dell’intera insenatura e della spiaggia, tenuto conto anche del transito, approdo e ormeggio in detto pontile delle imbarcazioni». A ieri la petizione ha raccolto 170 firme. In attesa del nuovo passaggio del Pul in Consiglio per l’approvazione definitiva, l’amministrazione comunale parla di non-questione. «La raccolta firme è un legittimo atto politico – ha scritto su Fb il consigliere comunale Pierangelo Rombi - però ininfluente dal punto di vista tecnico-amministrativo perché il Consiglio valuta solo le osservazioni formalmente presentate, ma la questione non si pone: il pontile non si farà e non c’è nulla da fermare». (a. pa.)

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