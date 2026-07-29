Una perdita idrica da mesi: spreco d’acqua e sterrato allagato  

È così da mesi: lo sterrato subito dopo l’ospedale Marino al Poetto, utilizzato come parcheggio, è in parte diventato un lago. Colpa probabilmente di una perdita d’acqua sembra da una fontanella pubblica. Oltre all’enorme spreco idrico ci sono le inevitabili problematiche per la viabilità nello spiazzo. Per ora, nonostante le segnalazioni, non è intervenuto nessuno. E la situazione è sempre la stessa.

«Questa perdita c’è da almeno sette mesi», evidenzia una frequentatrice del Poetto. «Almeno da quando l’ho notata io. Lo sterrato usato come parcheggio è sempre allagato ed è evidente lo spreco d’acqua». Il timore è che possa esserci una perdita idrica dalla fontanella pubblica. C’è inoltre l’impressione che la zona dell’allagamento si stia allargando. «Ho inviato delle segnalazioni ufficiali alla Polizia Locale, e dunque al Comune, e ad Abbanoa. Probabilmente si andrà ad aggiungere ad altre, inviate in passato». La speranza è che qualcuno intervenga per individuare la zona della perdita: resta da capire di chi sia la competenza. Intanto lo sterrato-parcheggio resta in parte inutilizzabile proprio per la presenza del piccolo lago.

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