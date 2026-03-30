Una nuova scuola per 223 bimbi 

È stata inaugurato ieri mattina il nuovo plesso dell’Istituto Comprensivo di Samugheo progettato per accogliere fino a 223 alunni — rispetto ai 142 attuali — e che servirà come polo di riferimento per otto comuni del comprensorio (Nughedu Santa Vittoria, Neoneli, Ardauli, Busachi, Ula Tirso, Allai, Fordongianus e, ovviamente, Samugheo). I lavori sono stati realizzati grazie al progetto Iscol@ della Regione e l’edificio è stato concepito per un consumo energetico quasi nullo, grazie a pannelli fotovoltaici, riscaldamento a pavimento e sistemi di recupero delle acque piovane.

Alla cerimonia ha preso parte la presidente della Regione Alessandra Todde: «Ogni euro investito nella scuola è un euro ben speso perché significa investire nel futuro dei nostri bambini e delle nostre comunità. Parlare di contrasto allo spopolamento significa garantire servizi di qualità, a partire dall’istruzione».

Presenti anche l’ex presidente della Regione Francesco Pigliaru, i consiglieri regionali del territorio Alessandro Solinas, Salvatore Cau e Antonio Solinas, oltre ai parlamentari Francesco Mura e Salvatore Deidda. Il dirigente dell’istituto, Serafino Piras, ha commentato: «La scuola deve valorizzare lo sviluppo delle nostre risorse: i boschi, la pastorizia, l’artigianato».

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