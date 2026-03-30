VaiOnline
Samugheo.
31 marzo 2026 alle 00:19

Una nuova scuola per 223 bimbi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stata inaugurato ieri mattina il nuovo plesso dell’Istituto Comprensivo di Samugheo progettato per accogliere fino a 223 alunni — rispetto ai 142 attuali — e che servirà come polo di riferimento per otto comuni del comprensorio (Nughedu Santa Vittoria, Neoneli, Ardauli, Busachi, Ula Tirso, Allai, Fordongianus e, ovviamente, Samugheo). I lavori sono stati realizzati grazie al progetto Iscol@ della Regione e l’edificio è stato concepito per un consumo energetico quasi nullo, grazie a pannelli fotovoltaici, riscaldamento a pavimento e sistemi di recupero delle acque piovane.

Alla cerimonia ha preso parte la presidente della Regione Alessandra Todde: «Ogni euro investito nella scuola è un euro ben speso perché significa investire nel futuro dei nostri bambini e delle nostre comunità. Parlare di contrasto allo spopolamento significa garantire servizi di qualità, a partire dall’istruzione».

Presenti anche l’ex presidente della Regione Francesco Pigliaru, i consiglieri regionali del territorio Alessandro Solinas, Salvatore Cau e Antonio Solinas, oltre ai parlamentari Francesco Mura e Salvatore Deidda. Il dirigente dell’istituto, Serafino Piras, ha commentato: «La scuola deve valorizzare lo sviluppo delle nostre risorse: i boschi, la pastorizia, l’artigianato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I progetti off shore minacciano la costa del principale centro turistico del Sarrabus

Eolico, non ci sono regole: «Il Governo batta un colpo»

Luca Dessì, primo cittadino di Villasimius, attacca: «Siamo soli contro tutti ma faremo la nostra parte» 
Lo. Pi.
Governo

Meloni al lavoro, l’ipotesi del rimpasto

Sul tavolo legge elettorale, analisi della sconfitta referendaria e caro-energia 
Il caso

Progetta una strage a scuola a Pescara: 17enne arrestato

Inchiesta in quattro regioni, coinvolti altri sette minorenni 
La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas»

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 
Francesco Pinna