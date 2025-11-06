Una mail da Elia, che sterminò i familiari 

Olbia. La casa tra le sugherete nella località di Li Pioni, sulla strada tra Telti e Olbia, è vuota. Tutti sanno che ci ha vissuto Elia Del Grande, con la sua compagna olbiese, e i Carabinieri monitorano la zona. Non solo questo pezzo di campagna gallurese: controllano anche l’aeroporto Costa Smeralda, lo scalo marittimo dell’Isola Bianca e altri porti e aeroporti sardi.

Ricerche serrate

Stando a indiscrezioni delle ultime ore, i Carabinieri avrebbero intensificato le ricerche nell’Isola dell’uomo evaso una settimana fa dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia. Del Grande era condannato a trent’anni di reclusione per aver ucciso il padre Enea, la madre Alisa e il fratello Enrico, per poi tentare la fuga in Svizzera: fu arrestato al confine. Non si esclude che si trovi in Sardegna con una persona a lui vicinissima. Ieri Del Grande si è fatto vivo dal luogo segreto in cui si trova (lo cercano anche in Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna). Ha inviato una mail alla testata online Varesenews, con cui rivendica la sua scelta e respinge l’accusa di evasione: «Il mio gesto è dovuto alla totale inadeguatezza che ancora incredibilmente sopravvive in certi istituti, come le case lavoro, che dovrebbero tendere a ri-socializzare e reinserire con il lavoro e invece sono il recipiente di coloro che hanno problemi psichiatrici e che non hanno posto nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza».

«Non sono evaso».

Del Grande ha scontato 25 anni di carcere ed è netto: «La mia non è una evasione, ma è solo un semplice allontanamento e probabilmente pago ancora fortemente lo scotto del mio nome e di ciò che ho commesso. Mi ritengo amareggiato perché vorrà dire che qualsiasi pena uno possa pagare in questo Paese, comunque rimarrà sempre la persona responsabile del gesto commesso».

