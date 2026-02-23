Una giornata  per ricordare Lucio Abis 

Cento anni ad oggi nasceva Lucio Abis, il politico originario che ha contribuito come pochi altri allo sviluppo dell’Oristanese. L’associazione culturale che porta il suo nome ad aprile promuoverà una giornata di studi con la partecipazione del senatore Pierferdinando Casini, di giovani, operatori culturali, amministratori, parlamentari, consiglieri regionali e con gli amici per esaltarne il valore storico culturale e istituzionale.

«La ricorrenza – sottolinea Pietro Arca, presidente dell’associazione – rappresenta un momento di riflessione sul suo ruolo come interprete moderno delle strategie politiche del Paese, capace di coniugare visione, equilibrio e profondo senso delle istituzioni. Uomo di pensiero e di azione, Lucio Abis si distinse per la sua capacità di dialogo, per il rispetto verso i suoi interlocutori e per l’attenzione con cui affrontava la complessità dei temi politici. La sua sensibilità nel cogliere le diverse anime del dibattito pubblico, la sua umanità e la sua capacità di mantenere sempre un approccio misurato e consapevole costituiscono ancora oggi un patrimonio prezioso per la memoria civile».

Lucio Abis ha avuto un ruolo centrale in diversi temi: l’istituzione della Provincia, la diga sul Tirso e il porto industriale. È stato sindaco del suo paese Villaurbana, consigliere regionale, assessore, presidente della Giunta, deputato, senatore e ministro. ( a. m. )

