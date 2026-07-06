VaiOnline
Selargius.
07 luglio 2026 alle 00:49

Una giornata di sport per ricordare Nicola Salis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il murale realizzato nella piazza della sua infanzia, ora gli amici e la sorella di Nicola Salis, morto nel tragico incidente a novembre del 2025, organizzano per oggi il primo memorial in suo ricordo con un torneo di calcetto nei campi di via Watt. Una data non casuale: «abbiamo pensato di festeggiare così il suo compleanno, perché anche se non è più qui con noi, continua a vivere ogni giorno nei nostri cuori e nei nostri pensieri», dicono gli amici Eleonora Pibiri, Emanuele Secci, Paride Usai, insieme alla sorella Melania Salis.

Oggi Nicola avrebbe compito 27 anni. «Vogliamo ricordarlo con un pomeriggio di sport, amicizia e condivisione, proprio come sarebbe piaciuto a lui. Al termine della giornata faremo volare 27 palloncini verdi, il suo colore preferito, e un palloncino bianco, simbolo dell’anno che non ha avuto la possibilità di vivere. Sarà un gesto semplice ma carico di amore, per dirgli che il suo ricordo continuerà ad accompagnarci sempre».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nuorese.

San Francesco: allarme infermieri

Fabio Ledda Giorgio Ignazio Onano
Regione

Sindaci, Zedda al quarto posto in Italia

Sondaggio del Sole 24Ore: il primo cittadino di Cagliari ha il 63% del consenso 
Roberto Murgia
San Costantino

Un’Ardia perfetta, grande festa a Sedilo

Ottima prova delle tre pandele «È andato tutto benissimo» 
Serafino Corrias
Il progetto contestato

I container restano a Cala Finanza: vince Tavolara Bay

Il Tar sospende il provvedimento del Comune di Loiri Porto San Paolo 
Andrea Busia
Roma

Caso Ranucci, indagato Lavitola

Per i pm sarebbe il mandante dell’attentato al giornalista di Report 