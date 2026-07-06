Una giornata di sport per ricordare Nicola Salis 

Dopo il murale realizzato nella piazza della sua infanzia, ora gli amici e la sorella di Nicola Salis, morto nel tragico incidente a novembre del 2025, organizzano per oggi il primo memorial in suo ricordo con un torneo di calcetto nei campi di via Watt. Una data non casuale: «abbiamo pensato di festeggiare così il suo compleanno, perché anche se non è più qui con noi, continua a vivere ogni giorno nei nostri cuori e nei nostri pensieri», dicono gli amici Eleonora Pibiri, Emanuele Secci, Paride Usai, insieme alla sorella Melania Salis.

Oggi Nicola avrebbe compito 27 anni. «Vogliamo ricordarlo con un pomeriggio di sport, amicizia e condivisione, proprio come sarebbe piaciuto a lui. Al termine della giornata faremo volare 27 palloncini verdi, il suo colore preferito, e un palloncino bianco, simbolo dell’anno che non ha avuto la possibilità di vivere. Sarà un gesto semplice ma carico di amore, per dirgli che il suo ricordo continuerà ad accompagnarci sempre».

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