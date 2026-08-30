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Serie D Coppa Italia.
31 agosto 2026 alle 01:40

una doppietta di martins schianta il monastir e regala alla cos i trentaduesimi di finale 

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Cos 2

Monastir 1

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Xaxa, Anedda (1’ st De Luca), Mikhaylovskiy, Rossi, Cabiddu, Prieto, Murgia, Caggiu (21’ st Morrone), Ponzo (40’ st Loi), Intinacelli, Odianose (1’ st Martins). In panchina Loddo, Cargiolli, Nurchi, Suciu, Cogotti. Allenatore Nicola Ruggeri (Francesco Loi squalificato).

Monastir (4-4-2) : Contini, Corcione, Porru, Loru (29’ st Rossi), Belli (40’ st Mameli), Gianoli, Conti, Aloia, Cortinovis (16’ st Collu), Pinna, Leone (29’ st Masia). In panchina Fusco, Fanari, Alvarez, Ragni, Congiu. Allenatore Marcello Angheleddu.
Arbitro : Salvatore Fresu di Sassari.
Reti : st 5’ e 35’ (r) Martins; 42’ Mameli.

Note : espulso Collu al 34’ st; ammonito Anedda.

Bari Sardo. Finisce 2-1 per la Cos il derby con il Monastir valido per il primo turno di Coppa Italia Serie D, esordio ufficiale sul campo sportivo Circillai “Mario Todde” di Bari Sardo. I gialloblù accedono ai trentaduesimi di finale in programma il 7 ottobre. Protagonista il neo acquisto Alfredo Francisco Martins: per lui doppietta.

La gara

Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Al 14’ Aloia, sul cross di Gianoli, non trova lo specchio; un minuto più tardi Xaxa blocca l’incornata di Belli. Contini ferma due volte Odianose in uscita. Alla mezz’ora Caggiu, davanti al portiere, appoggia per Intinacelli e sbaglia la misura. Sul capovolgimento di fronte Aloia colpisce il palo. Prima dell’intervallo Xaxa dice di no a Gianoli. Nella ripresa Nicola Ruggeri, in panchina per lo squalificato Francesco Loi, inserisce Martins e De Luca al posto di Odianose e Anedda: dopo 5’ è proprio l’ex Lanusei a firmare l’1-0 al primo pallone giocabile. All’8’ Aloia supera Xaxa ma calcia sul fondo, poi ci provano da fuori area Belli e Corcione senza inquadrare la porta. Al 34’ Collu stende Morrone in area: l’arbitro Salvatore Fresu indica il dischetto ed espelle il difensore. Martins trasforma. Al 42’ Mameli, entrato da poco, accorcia; nel recupero Morrone colpisce il palo.

Domenica le squadre si sfideranno nella giornata inaugurale di Serie D.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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