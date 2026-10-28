Una donna alla guida del Municipio? 

A Portoscuso la corsa verso le prossime elezioni comunali del 2027 registra la prima candidatura ufficiale: Sara Marrocu è l’aspirante sindaca del nuovo progetto politico “Scegliamo Portoscuso”.

In pista

«Da tempo stiamo lavorando per costituire un gruppo coeso e dare vita a un progetto credibile e innovativo – si legge in una nota di "Scegliamo Portoscuso” – dopo un attento processo di ascolto, dialogo e confronto, ci siamo convinti che sia il momento di valorizzare le capacità, le idee, l’entusiasmo e il coraggio di una squadra composta da donne e uomini, ragazze e ragazzi: persone che già operano attivamente nel nostro paese all’interni del tessuto associazionistico, nel mondo del lavoro o attraverso l’impegno nel sociale. Figure capaci di trasmettere nuova linfa e di tracciare nuove prospettive e che rappresenteranno una nuova opportunità e nuova proposta veramente alternativa nel panorama elettorale locale». Sara Marrocu, 46 anni, è la candidata sindaca del gruppo, che si propone come formazione civica alternativa ai due gruppi politici che attualmente siedono in Consiglio comunale: Portoscuso Insieme, che ha espresso il sindaco Ignazio Atzori, e Portoscuso Rinasce che nella passata tornata elettorale ha visto candidato sindaco Rossano Loddo.

Il percorso

Sara Marrocu è stata assessora nella Giunta guidata da Giorgio Alimonda tra il 2017 e il 2022: in un primo momento aveva la delega alla Cultura e al Turismo, poi il sindaco le aveva trasferito le deleghe revocate ad Orietta Mura, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. Dopo l’ultimo Consiglio comunale della legislatura, Sara Marrocu con un post su Facebook aveva comunicato l’intenzione di non ricandidarsi e non partecipò alle comunali. Ora riparte con un nuovo progetto politico. «Sosteniamo con convinzione la candidata Sara Marrocu, già assessora comunale del nostro Comune negli anni passati, e da sempre impegnata politicamente in prima linea per il proprio territorio – si legge nel documento di Scegliamo Portoscuso – la nostra parola d’ordine sarà partecipazione: solo così riusciremo a pensare e costruire una nuova proposta concreta per il prossimo futuro». La sede di Scegliamo Portoscuso è in Piazza dei Martiri, nei prossimi giorni saranno aperte le pagine social del gruppo.

La sfida per la guida del Comune entra nel vivo. Nelle scorse settimane era stato il gruppo di minoranza Portoscuso Rinasce a lanciare un'apertura alla società civile, confermando l’intenzione di partecipare alla competizione elettorale e avviando le consultazioni. Si attendono poi le decisioni del gruppo di maggioranza Portoscuso Insieme che sostiene l’attuale sindaco Ignazio Atzori.

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