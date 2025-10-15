VaiOnline
Le testimonianze
16 ottobre 2025 alle 00:14

«Un uomo manipolatore e violento» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I residenti del palazzo al civico 33 di via Iglesias a Milano lo descrivono come schivo e riservato ma Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l’omicidio della ex compagna Pamela Genini, 29 anni, era soprattutto freddo, violento e spietato. Originario di Biella ma residente a Cervia, ultimamente si divideva tra la località romagnola e il capoluogo lombardo, dove frequentava l’abitazione dove la ragazza era andata a vivere. Un rapporto «possessivo e violento» per gli inquirenti, con minacce, vessazioni e «atteggiamenti controllanti». Al punto che nei primi tempi della relazione avrebbe tentato in tutti i modi di isolarla dalle amiche e dal lavoro. Soncin, riservatissimo anche sui social, nel 2010 era stato arrestato assieme al padre Lamberto dalla guardia di finanza di Ascoli Piceno per una presunta frode su un traffico di auto di lusso importate dall’estero. Accusato di associazione per delinquere, avrebbe fatto parte di un’organizzazione che, su un giro d’affari di 30 milioni, aveva evaso l'Iva per oltre 6,5 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 