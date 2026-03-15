un Tempio sfortunato, all’ilva basta De cenco 

Tempio 0

Ilvamaddalena 1

Tempio (4-4-2) : Idrissi, Malesa, Gning, Bringas, Sosa, Pilleri (36 pt Nativi), Masia (39 st Solinas), Sanna, Lemiechevsky, Spano, Caverzan (27 st Zirolia). In panchina: Inzaina, Montisci, Carboni, Coradduzza, Casu, Castagnares. All. Cantara.

Ilvamaddalena (4-4-2) : Verardi, Tessaro, Vitelli, Lima Scandellari, Vrodoliak, Esposito, Casazza, Bert, De Cenco, Attili, Piassi (22 st Alvarez). In panchina: Ruzittu, Maisto, Zaharia, Russo, Secchi, Pintus, Mondino, Reale.

Arbitro : Rosanna Barabino di Sassari.

Rete : 33’ pt De Cenco.

Note : espulso Spano. Ammoniti: Lima Scandellari. De Cenco, Malesa. Pilleri, sostituito per infortunio al 36 pt, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Tempio. Ieri, per quanto riguarda il Tempio, è andato in archivio il capitolo dei derby in campionato. E non è stata davvero una felice conclusione: sconfitta con l’Ilva (è bastato un gol di De Cenco) e un arbitraggio che ha lasciato qualche perplessità con la direttrice di gara che in passato era stata elogiata mentre ieri è incappata nella classica giornata no, come del resto capita ai giocatori.

Passando alla gara, nel primo tempo ecco il gol partita, messo a segno al 33’: cross di Bert, la difesa di casa si fa sorprendere e De Cenco batte Idrissi. Prima del vantaggio ospite e in altre fasi dell’incontro, diversi gli episodi sfavorevoli al Tempio. Un rigore non concesso e infortunio nella stessa azione su Lemiechevsky, che almeno in quattro occasioni ha lambito i legni della porta avversaria.

E nonostante l’inferiorità numerica per più di un’ora, i padroni di casa avrebbero meritato il pari viste le occasioni create. Con questa sconfitta il Tempio resta al quarto posto e vede allontanarsi proprio l’Ilva che si avvicina al secondo posto occupato dalla Nuorese.

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