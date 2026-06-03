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Musei
04 giugno 2026 alle 00:43

Un ricco programma di animazione 

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Le date da tenere in agenda sono quella del 26 giugno, quando in paese saranno presenti Ornella Muti e Naike Rivelli, e del primo agosto quando sul palco del parco Etfas si esibiranno i Nomadi. È ricco di contenuti l'elenco degli appuntamenti culturali, ricreativi che il Comune di Musei ha reso noto nei giorni scorsi e che animeranno in paese fino al 12 settembre.
Si parte appunto con la rassegna dei prodotti biologici locali a cura dell'associazione Rete Donne Musei, in programma il 26 giugno dalle 20 in poi. Le ospiti d'onore saranno Ornella Muti e Naike Rivelli. Si prosegue il giorno successivo con la sagra della pecora a cura della della Pro Loco. Si giunge così al mese di luglio, quando, il giorno 18, è in calendario il format reggaeton a cura dell'associazione Paralax. Per il 25, l’appuntamento è per la sagra del pesce. Dal 30 luglio e fino al 2 agosto il comitato patronale organizza la festa di Sant'Ignazio di Loyola, con il concerto dei Nomadi in programma il primo agosto. Sempre ad agosto, per il giorno 4 è in calendario l’esibizione dell'associazione sportiva “Fun fit dance&fitness”. Sabato 8 si esibiranno in piazza Pietro Nenni diversi gruppi musicali per Sonos de Abacadae e il giorno successivo sarà la volta del saggio della last Dance Power in tour. Il 22 il parco Etfas ospiterà la sagra della pasta fatta in casa, mentre il 29 è prevista l'esibizione di event Musei boxing night. Infine, a settembre, il 6 è in programma il carnevale estivo. La rassegna si conclude il 12 con uno spettacolo in lingua sarda a cura dell'associazione Brullas e Beridadis.

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