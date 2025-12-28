VaiOnline
Serramanna.
29 dicembre 2025 alle 00:09

Un premio per gli sportivi dell’anno 

C’è ancora tempo per presentare lka domanda per l’assegnazione del “Premio al merito sportivo Comune di Serramanna”. I riconoscimenti, voluti dal Municipio con la finalità di «favorire e promuovere tutte le iniziative volte ad incentivare l'attività sportiva, e valorizzare le eccellenze sportive del territorio e di sensibilizzare i giovani, sull’importanza di una sana pratica sportiva», sono rivolti agli atleti residenti nel Comune, alle squadre facenti parte di società sportive con sede nel territorio comunale, che durante l’anno 2024 e l’anno 2025, hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo sportivo a livello regionale, nazionale, europeo o mondiale.

Il riconoscimento consiste nella consegna di un premio, nel corso di una cerimonia pubblica, sotto forma di buono per l’acquisto di attrezzature sportive, assegnato al singolo atleta oppure alla squadra o alla società nel suo insieme, per merito sportivo che dovrà essere documentato da riconoscimenti ufficiali già conseguiti durante l’anno 2024 e 2025.

Gli interessati (atleti singoli e società) dovranno presentare la domanda corredata dalle motivazioni entro il 31 dicembre. (i. pil.)

