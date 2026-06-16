Un piano di rinascita del parco 

Interventi sul verde, riordino degli spazi, installazione di nuovi giochi, migliorie varie e nuovi servizi: il parco Scarzella, il grande polmone verde dell’abitato incastonato tra le vie Cagliari, Firenze e Scarzella, è al centro di un doppio progetto di valorizzazione che mira a rendere sempre più confortevole ed a misura di famiglie quello che è lo spazio pubblico più amato e frequentato di Domusnovas.

Gli interventi sono appena iniziati nell’area antistante l’ingresso principale di via Cagliari, nella quale è stato ripristinato il monumento ai Caduti di tutte le guerre dopo il crollo di una delle statue a causa di un cedimento. Poco oltre, nella caratteristica struttura muraria a due piani che funge da biglietto d’ingresso per le aree più interne del parco, è già possibile ammirare la nuova tinteggiatura delle pareti realizzata dagli operai del cantiere Lavoras. Permessi dai fondi regionali (66 mila euro) del “Bando Parchi”, sono cominciati anche i lavori di valorizzazione veri e propri con la ripulitura ed il riordino degli spazi nella seconda area giochi dell’ala ovest del parco che beneficerà poi degli interventi finanziati grazie ad un secondo bando apposito. «Sono imminenti - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba - operazioni di ripulitura e di potatura su alberi e piante con anche l’installazione di appositi pannelli informativi a misura dei più piccoli ed inserimenti di piccole casette per gli uccelli. Verrà poi rifatto l’impianto di irrigazione, s’interverrà sui 4 ingressi del parco e su palizzate usurate e recinzioni interne. Nei pressi delle aree giochi prenderà forma una scacchiera gigante, eredità di un precedente bando». In cassa ci sono anche 150 mila euro di un secondo bando parchi. Il progetto esecutivo ancora in fase di redazione non svela ogni novità prevista ma le linee guida sono chiare: «Si interverrà - annuncia l’assessore - sulla videosorveglianza e sull’impianto di illuminazione, verrà installata una seconda scacchiera gigante e creata un’unica grande area giochi sostituendo inoltre le postazioni più usurate ed obsolete. Sono interventi necessari per uno degli spazi pubblici più amati e frequentati quotidianamente e che con l’inizio dell’estate diverrà, come sempre, sede di numerosi spettacoli ed eventi pubblici».

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