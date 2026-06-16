VaiOnline
Il bilancio.
17 giugno 2026 alle 00:35

Da inizio anno già 500 casi Allarme del Corpo forestale:  «Campagna impegnativa» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinquecento roghi da inizio anno, perlopiù di stoppa e sterpaglie cresciuti a dismisura per “colpa” delle ingenti piogge. Anche per questo l’inizio di questa campagna antincendio è stato molto «impegnativo». A tracciare questo primo bilancio è il comandante del Corpo Forestale Gianluca Cocco, ascoltato ieri in commissione Governo del territorio sul disegno di legge in materia di sanzioni ai piromani. «Registriamo numerosi incendi soprattutto nel Cagliaritano e su terreni agricoli incolti». Non sono roghi di tipo boschivo, tant'è che la media per ora è inferiore a quella degli ultimi dieci anni. Piuttosto, «c'è un problema di abbandono delle campagne, naturalmente più le campagne sono curate e le persone ci lavorano, e più si riesce a prevenire. Proprio perché la cura del territorio è la migliore prevenzione possibile».
Capitolo Canadair. «Il primo è stato schierato lunedì a Olbia», ricorda Cocco, «i prossimi due arriveranno il primo luglio». Tutti e tre con base a Olbia. Perché? «Ci è arrivata questa informativa anche per il 2026. Credo sia un tema logistico, anche comprensibile, perché immagino che sia più difficile dislocarli in basi diverse, perché poi i piloti devono ruotare. C'è proprio un'economia di scala di cui tener conto». Ma in caso di un incendio nel profondo sud dell’Isola, non sarebbe meglio avere almeno un aereo a Elmas? «Certo, il Canadair impiega un po' di tempo, però noi abbiamo una flotta regionale che inizialmente è in grado di intervenire in pochissimi minuti, al massimo 15. Infatti, dopo che il direttore dell'operazione di spegnimento arriva sul posto e decide che serve un mezzo aereo, l'elicottero decolla in tempi veloci. E i nostri elicotteri sono capillari e diffusi in tutta la regione».

Le sanzioni
Un passaggio del comandante anche sulle sanzioni per chi appicca roghi, tema del ddl al centro dei lavori in commissione: «Stiamo facendo un ragionamento su questo. La legge statale prevede sanzioni molto pesanti per gli inneschi degli incendi: quelle certamente resteranno, ma una delle proposte è di graduarle per chi fa mancata prevenzione». In questi casi, spiega Cocco,« non si applicheranno le sanzioni che possono arrivare fino a 50mila euro, per chi colposamente o dolosamente causa un incendio, ma potranno essere di cifre minori, in maniera tale da poter essere applicate costantemente».

Infine un commento sullo stato di agitazione del personale del Corpo forestale che denuncia gravi carenze negli organici, con il rischio di scioperi in piena campagna: «È vero - ammette il comandante - siamo sotto organico. È anche vero però che in questo momento è in atto un concorso per dirigenti, ufficiali e agenti forestali, che ha concluso la sua prima fase proprio due giorni fa. Abbiamo una graduatoria con molti idonei e quindi nei prossimi anni ci sarà certamente un ricambio». Attualmente il Corpo forestale ha una dotazione di circa mille uomini, ma – ha ricordato – in Sardegna c'è un numero di direttori delle operazioni di spegnimento significativo, unico in Italia: circa 600 Dos e questo presuppone una capillarità, una capacità di intervento e di decisione immediata importanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta/1.

Cagliari, la partita dello stadio

La spesa prevista è di 218 milioni, 60 pubblici: tutti i numeri 
l A. Carta, L. Piras
A Olbia per presentare i risultati della campagna Mare e laghi sicuri

Salvini vuole il treno per Nuoro: «Recuperemo anni di ritardo»

Tariffe aeree e marittime, il ministro promette: «Niente aumenti» 
Tania Careddu
La storia travagliata di un’opera strategica per l’immagine della Sardegna

Dal sogno di Cellino a Giulini Un percorso lungo trent’anni

Il no all’impianto a Santa Caterina, la cessione del club e tanta burocrazia per chiudere l’iter del “Gigi Riva” 
Lorenzo Piras
Reportage

Raccolto dimezzato per le erbe infestanti: agricoltori disperati

Un’annata da dimenticare per le aziende dell’Alta Marmilla  
Mariella Careddu
Il lutto

Addio a Ruini, eminenza grigia della Chiesa

Custode dei valori cattolici, l’ex presidente della Cei è morto a 95 anni 
Como

Schianto sul Lago, muore un sardo

Un 29enne ubriaco centra la Panda di Piras, fugge in un bar e chiede da bere 