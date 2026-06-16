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I disagi.
17 giugno 2026 alle 00:35

Fuoco ad Assemini, chiusa la Statale 130 

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Paura ieri mattina poco dopo le 12.40 per un incendio di sterpaglie e rifiuti abbandonati che ha portato alla chiusura per circa mezzora della Statale 130 in direzione Cagliari, nel territorio di Assemini. Il rogo, divampato a bordo strada, all’imbocco per la Provinciale 2 verso Capoterra, è stato fronteggiato con estrema rapidità dagli operatori dell’associazione di Protezione civile “Assemini Soccorso”. La densa coltre di fumo, che ha richiesto la temporanea chiusura della carreggiata verso Cagliari per ragioni di sicurezza, è stata contrastata dai volontari col supporto dei Vigili del Fuoco, evitando così che le fiamme potessero propagarsi e, limitando i disagi. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 15. A fare la differenza ancora una volta è stato il servizio dei volontari, presidio indispensabile che ha dimostrato capacità operative e rapidità nell’intervento.

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