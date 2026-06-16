Cagliari, la partita dello stadio 

Un progetto da 218 milioni, 60 di fondi pubblici per un’opera che sarà realizzata da privati. Nel Pef tutti i costi del nuovo stadio del Cagliari. Previsti un hotel con 126 camere, area congressi e centro benessere.
alle pag. 4, 5
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Un progetto da 218 milioni, 60 di fondi pubblici per un’opera che sarà realizzata da privati. Nel Pef tutti i costi del nuovo stadio del Cagliari. Previsti un hotel con 126 camere, area congressi e centro benessere.
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