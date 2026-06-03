Un piano del verde per le vie della città 

Via Veneto, via Valverde, via Fratelli Bandiera, via Garibaldi e via Cappuccini: saranno queste le principali strade della città di Iglesias, insieme al parco delle Rimembranze e alla futura pista ciclabile cittadina, interessate dal rimboschimento compensativo previsto nell’ambito della complessa procedura ambientale legata al progetto di ampliamento della Rwm Italia Spa.

Il piano

L’intervento rientra nella deliberazione del 2 aprile scorso della Giunta comunale, con cui l’amministrazione ha dato indicazioni operative per l’attuazione del cosiddetto “punto 7” del quadro prescrittivo imposto dal commissario ad acta nominato dal Tar Sardegna, subentrato dopo che la Regione non aveva rispettato i termini della procedura di valutazione di impatto ambientale. La prescrizione riguarda la compensazione ambientale per la perdita di circa 12 ettari di vegetazione, in gran parte riconducibile a superfici boscate. Il commissario, nell’ambito del procedimento, ha disposto che la società tedesca realizzi a proprio carico un intervento di rimboschimento non inferiore a 10 ettari, con specie autoctone e secondo criteri tecnici stabiliti dalla normativa regionale. Il progetto dovrà inoltre prevedere manutenzione e monitoraggio nel tempo ed essere approvato dagli uffici competenti del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale. La Giunta comunale, in questo contesto, è stata incaricata dalla società Rwm di indicare le aree idonee sul territorio iglesiente. L’amministrazione ha pertanto designato come prioritarie le zone immediatamente adiacenti al centro abitato, salvo eventuali diverse esigenze tecniche. Una scelta che, se approvata dal Cfva di Iglesias, punta a trasformare la misura compensativa non solo in un intervento forestale, ma anche in un’azione di riqualificazione del verde urbano.

Le piante

A chiarire la visione dell’amministrazione è l’assessore all’Ambiente Francesco Melis, che sottolinea la strategia seguita dal Comune: «Le tipologie di piante scelte sono quelle autoctone del nostro territorio, con radici a fittone per non danneggiare i marciapiedi. Come già avvenuto per il parco delle Rimembranze, per le misure compensative relative alla Portovesme Srl. che riguardavano la discarica di Genna Luas 2, anche in questo caso abbiamo pensato di riportare più verde all’interno della nostra città, garantendo così una migliore vivibilità per tutti i cittadini. Nei prossimi mesi vedremo lo sviluppo di queste nuove alberature non solo nel centro urbano ma anche in periferia. Questo intervento è stato definito in modo molto chiaro, grazie anche al lavoro sinergico con il settore urbanistico e l’assessorato competente».

RIPRODUZIONE RISERVATA