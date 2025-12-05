VaiOnline
Informazione.
06 dicembre 2025 alle 00:24

Un patentino digitale contro le fake news 

Dal Corecom l’iniziativa per certificare le competenze sulla vita online 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un patentino digitale, che certifichi le competenze di studenti e insegnanti su sicurezza online, cyberbullismo, fake news, hate speech e dipendenze digitali. È l’approdo dell’iniziativa presentata ieri durante il convegno su “Patentino digitale – Tutela dei minori nell’era digitale” organizzato dal Corecom Sardegna a Cagliari, nel Consiglio regionale.

Online for Life

Il presidente del Corecom, Mario Cabasino, ha presentato il progetto “Online on Life”, «un’iniziativa di media education voluta dal Corecom Sardegna e attuata in collaborazione con la Fondazione articolo 49 e l’Ufficio Scolastico regionale della Sardegna». Si tratta di un percorso gratuito dedicato a docenti e alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’uso consapevole del digitale, articolato in dieci moduli di formazione. Il progetto prevede webinar, lezioni operative, materiali per i docenti e, al termine, sarà rilasciato il patentino. «L’obiettivo – ha spiegato Cabasino – è far sviluppare agli studenti competenze di cittadinanza digitale per navigare online in modo critico e responsabile, proteggendosi dai numerosi rischi del web». Andrea Poli, presidente della Fondazione Articolo 49, ha spiegato che l’iniziativa è nata per creare una reale sinergia tra istituzioni, scuole e soggetti impegnati nell’educazione digitale. Mancava un punto di raccordo tra i tanti contenuti già esistenti, ha sottolineato Poli evidenziando che il compito della Fondazione è offrire agli insegnanti strumenti concreti per affrontare temi complessi come social media, sicurezza online, IA e diritti costituzionali. Sono già 1.600 gli studenti sardi iscritti, ma si punta a coinvolgere il maggior numero possibile.Il problema non è solo la tecnologia, che rappresenta anche un’occasione da sfruttare, ma la solitudine con cui i ragazzi navigano sul web, secondo Marco Cervellini, responsabile della Divisione Formazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che lavora da anni con le scuole e ha contribuito a scrivere le linee guida sull’età digitale e l’uso dei dispositivi.

Cabasino ha poi esposto i dati raccolti dalla Società di pediatria: l’utilizzo dei device sotto una certa età, per un periodo anche breve, può aumentare il rischio di ritardo nel linguaggio nei bambini sotto i due anni, ma anche causare problemi legati al sonno e favorire sovrappeso e ipertensione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 