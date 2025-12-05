VaiOnline
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar
06 dicembre 2025 alle 00:25

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Non ci sono parole per descrivere queste emozioni». Morena Caddeo sorride accanto alla mamma Eva Federico, stringe forte a sé Damiano e fa festa fino a tarda notte con Achille Lauro, il giudice che sera dopo sera lo ha condotto fino in finale: «Sei stato per mio fratello un punto di riferimento in questo percorso, avete fatto un lavoro fantastico».

Il mantra

Soddisfatto anche il cantante di “Incoscienti giovani”, anche se per il secondo anno consecutivo è arrivato a un passo dalla vittoria: «Sono profondamente felice di aver partecipato a questa edizione di “X Factor”, fatta di autenticità, amicizia, talento puro, credibilità e grande professionalità», scrive su Instagram. L’in bocca al lupo è non solo «ai finalisti» ma «a tutti gli straordinari concorrenti di quest'anno». E poi il suo mantra: «La vostra carriera, quella vera, comincia adesso. Che i vostri sogni trovino la strada per diventare realtà».

Sui social

Se PierC, il piemontese Piercesare Fagioli, negli ultimi tempi era uno dei favoriti – per lui quarto posto ma un premio di consolazione niente male: «Ti va di aprire i miei prossimi concerti nei palazzetti?», gli ha chiesto il suo giudice Francesco Gabbani – a distanza di ore resta l’argento di Caddeo il più commentato sui social. C’è chi lo vorrebbe come amico, come vicino di casa, addirittura «come figlio». «Ci vorrebbero più uomini come Damiano al mondo», si legge tra i giudizi: «L’emblema della bontà e di un grande cuore», «un ragazzo d’oro che merita il meglio del meglio», «un vero gioiello» e l’ormai immancabile «al burro». Perché Damiano è così: generoso, leale, appassionato. Un ragazzo tenace, dal grandissimo talento e dalla grandissima volontà. E questo, il pubblico, lo ha capito. Rimanendone affascinato e conquistato. E “Punto” è davvero l’inedito che ha fatto breccia. Da cantare e ricantare.

Ah, i Maneskin!

Con queste premesse aver puntato tutta la corsa di “X Factor” sull’intimità, sui grandi cantautori, sui testi più che sugli effetti speciali, è stata una scelta che si è rivelata fenomenale. Di eroCaddeo resta e resterà «una voce che arriva all’anima», «una carezza», «una delicatezza che fa piangere». La vittoria mancata è una delusione per tanti, è vero, ma la scommessa ormai è aperta: «Ricordiamoci i Maneskin secondi e guardate dove sono arrivati» ( a.d. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 