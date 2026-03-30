Un milione per il nuovo campo da calcio 

Il campo da calcio comunale “Ignazio Orrù” si prepara a rinascere: manto sintetico, nuovi spogliatoi e illuminazione, anche a risparmio energetico. Un milione di euro sul tavolo e lavori che potrebbero partire entro poche settimane. Una notizia accolta con entusiasmo dalle società sportive sorresi, impazienti di vedere rinascere l'impianto.

Il movimento

Luigi Podda, presidente della San Biagio Villasor accademy Cagliari calcio: «Seguiamo gli step per la realizzazione del campo sintetico, sperando che per la prossima stagione possa essere pronto: sarebbe perfetto per i progetti che abbiamo sia per la scuola calcio sia per il settore giovanile e la prima squadra. In questa stagione contiamo132 tesserati. Sappiamo che il Comune sta facendo il possibile per realizzarlo quanto prima per metterlo a disposizione della comunità». Concorda Sandro Murtas, responsabile della Scuola calcio Asd Futsal Villasor: «La ristrutturazione dell'impianto in via San Sperate potrà dare un'ulteriore spinta alla crescita della nostra giovanissima scuola calcio, nata solo tre anni fa. Svolgiamo sia l'attività del Futsal sia di calcio a 11 e stiamo avendo un ottimo riscontro tra i giovani. Sarà anche l'opportunità per completare il campo in sintetico a 9 esistente, che già utilizziamo, con la costruzione di spogliatoi e segreteria. L'opera è indispensabile per la valorizzazione del calcio a Villasor». Chiude Biagio Meloni, presidente della Futura 2000: «Anche i nostri giocatori e i dirigenti sono contenti della realizzazione del progetto del nuovo campo sportivo. È stata espressa grande soddisfazione soprattutto dagli atleti, che da tempo attendevano una struttura più moderna e funzionale».

L’impianto

Il sindaco Massimo Pinna è entusiasta: «Per noi è un grande risultato, un campo che si affianca al San Biagio, che invece ha l’erba naturale. Il nuovo “Ignazio Orrù” permetterà a tanti altri atleti di giocare e al paese di crescere». L'investimento fa parte di un piano più ampio: «Vogliamo trasformare la zona in un polo sportivo importante. Abbiamo realizzato anche un campo da calcio a 9 e due da calcetto a 5». E sui tempi? «Vogliamo che sia pronto entro la prossima stagione sportiva», conclude Pinna, «la gara per la manifestazione d'interesse è già stata fatta, vogliamo partire in tempi stretti con il cantiere, già nelle prossime settimane».

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