Un giovane denunciato dai carabinieri per furti al Poetto 

Furti nel litorale del Poetto e alcune auto “spacchettate” nei pressi de parco di Molentargius e a San Michele, colpite dai ladri per rubare ciò che era conservato nel portabagagli o nel cruscotto. Weekend movimentato sul litorale cagliaritano, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un cittadino algerino ritenuto responsabile di due furti commessi a poca distanza l'uno dall'altro, entrambi nella zona del lungomare Poetto, tra lo stabilimento dell’Emerso e la prima fermata del litorale quartese.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe reso protagonista prima del furto di un telefono cellulare e, poco dopo, del tentativo di sottrarre una borsa a un gruppo di ragazzi. In quest’ultimo episodio, però, è stato notato dalle vittime, che si sono accorte di quanto stava accadendo e lo hanno rincorso. Nel tentativo di allontanarsi, l'uomo ha lanciato la borsa mentre correva, ma è stato comunque raggiunto poco dopo in strada dai militari, allertati dai ragazzi. Al momento del controllo, il giovane è stato trovato in possesso di un telefono cellulare che, dagli accertamenti successivi, è risultato appartenere a una terza persona, verosimilmente la vittima del primo furto contestato. Condotto in caserma per l'identificazione, l’indiziato ha inizialmente fornito ai Carabinieri generalità false, dichiarando un nome e una data di nascita diversi dai propri, poi, però, sarebbe stato smascherato grazie al confronto con la banca dati AFIS (Automated Fingerprint Identification System), che ha permesso di risalire alla sua vera identità attraverso le impronte digitali. Al termine degli accertamenti è stato denunciato.

Quello avvenuto al Poetto non è stato, però, l’unico caso di furti registrato nelle ultime ore in città. Tre auto sono state “aperte”, con gravi danni alle portiere e ai finestrini, per consentire ai ladri di introdursi all'interno degli abitacoli e rovistare, sottraendo qualche oggetto di valore. Si parla di occhiali, una borsa con del vestiario e uno starter per caricare la batteria.

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