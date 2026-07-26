Un fantino italo-albanese vince il Palio di Sa Itria 

Una gara da cardiopalma quella del Palio di Sa Itria, di ieri a Gavoi, con la vittoria del fantino italo-albanese Adrian Topalli, in sella a Dimoniu della scuderia Cei Denise, di Fucecchio in Toscana.Migliaia gli appassionati che si sono ritrovati nell’altopiano di Lidana, vestito a festa per le celebrazioni della Madonna d’Itria. E col rinnovato binomio di successo fra Comitato, Asd Gavoi Ippica e il sostegno di Bim Taloro, Regione, Comune e numerosi sponsor privati.

Avvincente la finalina,con il sindiese Daniele Sanna a tagliare per primo il traguardo con Finimondo, seguito da Giuseppe Piccinnu con El Riu Riu, Vincenzo Turco (Era d’Onore) e Filippo Ezza con Gaia Sorgonesa.Grande l’ovazione nella finale, con Topalli a riscrivere la storia portando a casa la quarta vittoria a Sa Itria, seguito da Francesco Caria in sella a Bramosu de Campeda, Gianluca Fais (Drakaris) e Giovanni Cabitza con Fallabella. Significativo il montepremi, con 22.000 euro complessivi suddivisi fra 15.000 al 1^ classificato, 3000 al 2^, 1500 al 3^, 500 al 4^, 500 ad ogni vincitore di batteria e così 1000 al primo classificato nella finalina. «Siamo molto soddisfatti - afferma Gian Michele Lavra, Presidente dell'Asd Gavoi Ippica e mossiere della gara -, il lavoro di questi mesi su tracciato e organizzazione ci ha regalato una corsa stupenda, ricca di emozioni.

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