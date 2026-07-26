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27 luglio 2026 alle 01:10

Cagliari, c’è un caso Esposito 

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Doppia seduta di allenamento ieri per il Cagliari nel ritiro di Ponte di Legno, turbato dal caso Sebastiano Esposito (foto Valerio Spano) . Forse dietro la regia dell’agente – per ottenere un rinnovo dopo un anno dalla firma di un quinquennale – si sono diffuse voci su un’imminente rottura con il Cagliari. Dopo la sessione pomeridiana, il giocatore si è intrattenuto con il tecnico Pisacane e il ds Accardi. L’atmosfera è parsa tesa, ma non sono filtrati dettagli. Intanto, il club ha presentato il centrocampista Jacopo Fazzini, arrivato dalla Fiorentina: «Ho scelto Cagliari perché mi sentivo al centro del progetto».

l Alle pagine 38, 39

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