Cestini anti-maleducati, ma non basta 

L’obiettivo è semplice: stringere l’imboccatura dei cestini per allargare il senso civico. È la sfida lanciata dal Comune di Alghero sui rifiuti, per evitare di compromettere il decoro urbano. Si stanno progressivamente sostituendo i vecchi contenitori con nuovi cestini dotati di un’imboccatura a misura di mano, progettati proprio per scoraggiare l’introduzione dei sacchetti dei rifiuti domestici. Un intervento mirato a contrastare un’abitudine incivile che, soprattutto nelle ore serali e notturne, vede molti cittadini disfarsi dell’indifferenziato utilizzando i contenitori getta-carte.

In alcuni quartieri dove la modifica è già avvenuta, però, c’è chi continua a ignorare le regole, lasciando i sacchetti direttamente a terra, oppure, ancora peggio, abbandonati nelle campagne. «Con il nuovo appalto arriveranno ulteriori 400 cestini a bocca stretta – avverte l’assessore all’Ambiente Raniero Selva – mentre sono in servizio due vigili ambientali, proprio per disincentivare il comportamento di alcuni maleducati. In queste ultime settimane, infatti, sono state sanzionate una quarantina di persone. Abbiamo tre ecocentri – incalza Selva – a disposizione di residenti e turisti, aperti sette giorni su sette, alcuni fino alle 22, senza contare le isole ecologiche itineranti nelle zone periferiche, in attesa del porta a porta nelle borgate previsto a ottobre». Il fenomeno delle discariche a cielo aperto è particolarmente evidente nelle periferie e nell’agro algherese, dove gli episodi di gettito incontrollato continuano a rappresentare una delle principali criticità ambientali. A farne le spese sono strade di campagna, piazzole di sosta e cunette. Una immagine indecorosa che danneggia ambiente e paesaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA