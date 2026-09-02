Un corso per imparare l’arte degli sbandieratori 

Sport, formazione e tradizioni si incontrano in due nuovi corsi che prenderanno il via a Iglesias, con l’obiettivo di avvicinare giovani e appassionati a discipline legate alla storia e alla cultura locale.

Il primo progetto riguarda l’arte degli sbandieratori ed è promosso dall’associazione “Cogito ergo sum”, in collaborazione con l’associazione Quartiere Castello, nell’ambito del bando Fast – Fare sport tutti 2026/2027 della Regione. Il percorso è rivolto a bambini e ragazzi under 30 e punta a sviluppare spirito di squadra, favorendo allo stesso tempo la conoscenza delle tradizioni storiche della città.

«L’associazione nasce come promotrice di sport e progetti olistici per persone socialmente fragili – spiega la presidente di “Cogito ego sum”, Alessandra Contu –. Quest’anno ho notato una particolare voglia dei ragazzi di fare le attività di sbandieratore e ho deciso di inserire questo sport nel bando promosso dalla Regione». Le domande per accedere ai voucher dovranno essere presentate entro il 15 settembre.

L’altro evento

Il secondo appuntamento è invece dedicato al mondo equestre. L’associazione “Cavalieri Villa di Chiesa” si prepara ad avviare i corsi di alta formazione per cavalieri ed amazzoni.

Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno presso “Le Scuderie” di Iglesias e al maneggio Sud Ovest di Carbonia, grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna e al patrocinio della Provincia del Sulcis Iglesiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA