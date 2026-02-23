Un confronto pubblico in vista del referendum 

Un confronto pubblico a meno di un mese dal referendum, per poter fornire le ragioni del Sì e del No. Si terrà questo pomeriggio, alle ore 17, al salone parrocchiale di San Paolo in piazza Giovanni XXIII, un luogo tradizionalmente dedicato alla condivisione e all’aggregazione sociale.

A organizzarlo l’associazione culturale “Sicurezza partecipata e sviluppo”, che prosegue il suo impegno nella promozione culturale e nel sostegno al dialogo democratico. L’appuntamento è in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo.

Il confronto nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di incontro nel quale poter ascoltare voci competenti, approfondire temi complessi e maturare, in piena libertà, una scelta informata e consapevole in vista dell’appuntamento referendario.

Interverranno nel corso del dibattito il magistrato Alessandro Castello, per le ragioni del No, e l’avvocato Aldo Luchi, per le ragioni del Sì. Con loro Giorgio Latti, magistrato e presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Cagliari. A moderare il confronto il giornalista Sergio Nuvoli.

L’iniziativa intende offrire non uno spazio di contrapposizione, ma un luogo di comprensione; non una platea divisa, ma una comunità che si informa per scegliere con consapevolezza e responsabilità, nel pieno rispetto della par condicio e dei principi democratici.

L’ingresso è libero e gratuito.

