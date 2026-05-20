Un bivacco davanti alla cava per dire no alla discarica 

Il Comitato costituito per dire no alla discarica di Is Urigus non si ferma. Dopo l’esposto presso la Procura della Repubblica e il volantinaggio presso alcuni centri commerciali di San Giovanni Suergiu e Carbonia, ha organizzato un’altra protesta pacifica: un bivacco nell’area della cava di Su Giri de Sa Murta.

La prima giornata si è svolta martedì con gli esponenti del comitato che si sono radunati a ridosso dell’ingresso dell’area della cava, e hanno installato tavoli e gazebo.na bellissima giornata – fa sapere Sergio Porceddu, portavoce del Comitato – una giornata che ha dimostrato una verità fondamentale: difendere il territorio non è un evento estemporaneo da fare una volta tanto per mettersi a posto la coscienza. Significa crederci, insistere, chiedere e lottare sempre, tutti i giorni».

Durante la giornata hanno ricevuto una rappresentanza degli esponenti del Comitato difesa territorio Uta, che hanno lottato e sono riusciti a bloccare la realizzazione di una discarica alle porte del paese.«Si tratta di giornate di confronto – prosegue Porceddu – l’intenzione è di di portare qui anche gli esponenti della politica locale e regionale modo da passare una giornata a confrontarcii sulla nostra vertenza».

Il comitato, si legge in una nota, «si sta muovendo in ogni direzione sempre a testa alta, uniti, contro tutti coloro che si mettono di traverso con l’unico intento di impedirci di salvare la nostra terra».

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