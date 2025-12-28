Uffici comunali circondati dalle transenne: è polemica 

Ci sono ancora le transenne, davanti all’ingresso principale del palazzo comunale di via San Lorenzo, interdetto da sette mesi. Era maggio quando un forte rumore spaventò i dipendenti a tal punto da spingerli ad abbandonare l’edificio e chiamare i vigili del fuoco. Da allora tutta l’ala del corpo aggiunto è chiusa, e per entrare nello stabile si passa da un ingresso secondario. Ma soprattutto, è inagibile anche l’unico ascensore della struttura: un disagio, quando non un ostacolo insormontabile, per anziani e disabili che devono recarsi negli uffici comunali.

A segnalarlo sono i consiglieri Alberto Corda (Riformatori) e Andrea Massidda (passato al gruppo Misto), che hanno presentato un’interpellanza nel corso dell’ultimo Consiglio comunale per sapere come mai le criticità statiche dell’edificio non siano ancora state risolte. «La situazione rappresenta un rischio per la sicurezza di lavoratori e cittadini. La Giunta negli anni non ha saputo porre rimedio in modo efficace a un problema strutturale noto e annoso», le parole dei consiglieri in Aula.

A fare chiarezza, l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi: «Abbiamo appena fatto la determina di affidamento dei lavori di consolidamento. L’intervento ha un costo di circa 900mila euro e partirà a breve». L’assessore rassicura anche sul pericolo di crolli. «La struttura è monitorata, non stiamo lasciando i lavoratori in un edificio che potrebbe cedere da un momento all’altro. La situazione è sotto controllo». Infine sul problema ascensore: «Diversi servizi si trovano al piano terra, e i dipendenti del Comune sono sempre favolosi nell’assistere le persone che non hanno la possibilità di salire al primo e al secondo piano».

