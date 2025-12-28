VaiOnline
Oliena.
29 dicembre 2025

Ucciso nella battuta di caccia 

Allevatore di 58 anni colpito da un amico nella riserva di Sa Serra 

Finisce in tragedia la domenica di caccia. Succede a Oliena dove un allevatore di 58 anni viene centrato per errore da un amico e muore all’istante. Andrea Puddu si accascia a terra, fulminato dopo essere stato raggiunto da un proiettile. Gli amici chiedono aiuto, chiamano 118 e carabinieri, aspettano i soccorsi che arrivano. Ma è tutto inutile.

L’incidente

La tragedia ieri, intorno alle 16.30, quando la battuta di caccia volge al termine. Puddu e gli amici sono nella riserva che si trova nelle campagne di Sa Serra, all’incrocio con Jumpadu, località dove si intersecano la statale 129 e la provinciale 18.

D’improvviso dal fucile dell’amico parte un colpo che per errore raggiunge Andrea Puddu, senza lasciargli scampo. La situazione è di estrema gravità. Un amico, con voce disperata, chiama subito i soccorsi. E nell’attesa tutti stanno attorno al corpo di Andrea Puddu che, però, non dà più segni di vita.

La ricostruzione

Arrivano gli operatori del 118 a bordo dell’ambulanza che resta lì, perché non c’è da salvare più nessuno. Giungono anche i carabinieri che cercano di capire meglio la dinamica. Le prime notizie, frammentarie, non escludono altre ipotesi, come l’omicidio, perché si parla di una persona deceduta per ferite dovute a colpi di fucile. Quando i militari dell’Arma raggiungono il luogo della tragedia gli amici sono lì, a vegliare Andrea Puddu, devastati da un dolore profondo.È ormai notte quando i carabinieri raccolgono le testimonianze di tutti i presenti, eseguono i rilievi attorno all’area. Ed emerge che si tratta di un maledetto incidente di caccia. Il colpo mortale è partito dall’arma di un amico della vittima, convinto di mirare verso un cinghiale in movimento.

Le posizioni dei presenti sono naturalmente al vaglio degli investigatori, impegnati fino a tarda sera ad accertare le responsabilità di ognuno.

La tragedia sconvolge Oliena. «Esprimo la più sincera vicinanza e il più sentito cordoglio alla moglie, al figlio e a tutti i familiari stringedomi a loro con rispetto e solidarietà – dice il sindaco Bastiano Congiu – confidando che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto e rinnovando l’invito alla massima responsabilità e prudenza perché simili tragedie non si ripetano».

(ha collaborato Gianfranco Locci)

