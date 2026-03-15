Tv via satellite: boom 

Il satellite continua la sua crescita e rappresenta una delle principali modalità per ricevere la televisione, attraverso la piattaforma gratuita di Tivùsat Oggi sono disponibili 130 canali (fra cui Videolina), di cui 70 trasmessi in alta definizione (Hd) e alcuni già disponibili in 4K, Uno degli elementi che sta contribuendo ad aumentare la diffusione della televisione satellitare è la sua copertura territoriale totale, a differenza della televisione terrestre, che in alcune aree può presentare problemi di ricezione dovuti alla conformazione del territorio. Un altro punto di forza riguarda la qualità del segnale audio e video. Le trasmissioni satellitari permettono una maggiore stabilità e una migliore resa dell'immagine.