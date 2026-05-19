Tutto pronto per “Monumenti Aperti” 

Tutto pronto a Selargius per la due giorni dedicata alla cultura, alla storia, alla musica, alle tradizioni e all’accoglienza con una nuova edizione di Monumenti Aperti. La manifestazione di Imago Mundi fa tappa in città nel fine settimana, il 23 e 24 maggio, con le bellezze selargine in mostra, ma anche concerti, spettacoli, laboratori, mostre, degustazioni, visite guidate e tanti studenti protagonisti accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio storico e identitario della città.

Undici i siti aperti al pubblico, visitabili mattina e pomeriggio: in testa il complesso monumentale di San Giuliano, insieme alla chiesa di Santa Rosa, l’ex Distilleria e il parco di Si ‘e Boi, l’Osservatorio astronomico di Cuccuru Angius, Sa Cruxi ‘e Marmuri, il santuario di San Lussorio, il museo ospitato nell’ex Caserma dei Cavalleggeri, la chiesa Beata Vergine Assunta, Casa Cara, Casa del Canonico Putzu, l’area archeologica di Su Coddu. Coinvolte diverse associazioni locali, la Confraternita della Vergine Santissima del Rosario, la banda musicale “Città di Selargius”, il coro polifonico Kellarios, per citarne alcuni. Oltre ovviamente agli studenti che faranno da Cicerone. “Monumenti Aperti rappresenta un’occasione unica per conoscere la storia, i monumenti e le tradizioni della nostra città”, sottolinea l’assessora alla Cultura Sara Pilia, «ma anche per vivere momenti di incontro fra degustazioni, concerti, spettacoli e attività culturali diffuse in tutto il territorio». (f. l.)

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