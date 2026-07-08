Tutto esaurito per il corto su Gisella Orrù 

Doppio sold out, con oltre 700 persone, per la doppia proiezione di lunedì del cortometraggio “Stelle nel pozzo” di Paolo Carboni. Ecco perché per permettere a chi avrebbe voluto di non perdere la possibilità di gustarsi il film, la società umanitaria ha programmato una nuova giornata di proiezioni, per mercoledì 15, nella Sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema, negli orari: 18, 19, 20, 21 e 22. L’opera è nata dall’esigenza di tornare su una vicenda – quella di Gisella Orrù a cui il corto è liberamente ispirato – che negli anni è stata raccontata molte volte, tra podcast, libri e programmi televisivi. La grandissima affluenza ha dimostrato come quell’accadimento, che vide l’uccisione di una giovane ragazza, faccia ancora parte della memoria collettiva carboniense. Dopo 37 anni trascorsi dall’ormai lontano 7 luglio 1989 sono ancora in molti a ricordare quelle giornate e a pensare che manchino ancora dei tasselli per una ricostruzione complessiva di quanto avvenuto.

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