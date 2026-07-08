VaiOnline
Carbonia.
09 luglio 2026 alle 01:06

Tutto esaurito per il corto su Gisella Orrù 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doppio sold out, con oltre 700 persone, per la doppia proiezione di lunedì del cortometraggio “Stelle nel pozzo” di Paolo Carboni. Ecco perché per permettere a chi avrebbe voluto di non perdere la possibilità di gustarsi il film, la società umanitaria ha programmato una nuova giornata di proiezioni, per mercoledì 15, nella Sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema, negli orari: 18, 19, 20, 21 e 22. L’opera è nata dall’esigenza di tornare su una vicenda – quella di Gisella Orrù a cui il corto è liberamente ispirato – che negli anni è stata raccontata molte volte, tra podcast, libri e programmi televisivi. La grandissima affluenza ha dimostrato come quell’accadimento, che vide l’uccisione di una giovane ragazza, faccia ancora parte della memoria collettiva carboniense. Dopo 37 anni trascorsi dall’ormai lontano 7 luglio 1989 sono ancora in molti a ricordare quelle giornate e a pensare che manchino ancora dei tasselli per una ricostruzione complessiva di quanto avvenuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Tornano i raid in Iran «Chiuderemo Hormuz»

Gli ultimi attacchi Usa ordinati nella notte E Teheran abbatte un drone americano 
Sanità

«Un solo medico per il Centro trasfusionale»

Nuoro, il dg dell’Asl Trotta convoca una riunione sul caso 
Fabio Ledda
Oristano.

«Pronto soccorso allo stremo»

Valeria Pinna
Il lieto fine.

Partorisce sull’elicottero del 118

Andrea Busia
L’emergenza

Inferno di fuoco alle porte di Cagliari

Devastante rogo tra Selargius e Monserrato: famiglie evacuate, 387 chiusa per ore 
Raffaele Serreli
Andrea Mascia è un ex comandante Meridiana

«I voli da Cagliari a Olbia e Alghero poco utili e costosi»

Per ora semivuoti gli Atr di Aeroitalia utilizzati nei due collegamenti interni 
Andrea Artizzu
Regione

Continuità, in arrivo le prime sanzioni

Tra le violazioni dei vettori la mancata attivazione di voli aggiuntivi nei tempi previsti 
Il caso

Truffa, arrestato Adinolfi: «Socialmente pericoloso»

La Finanza: evasione fiscale e decine di raggiri dietro “Scommessa collettiva” 