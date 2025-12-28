Tutti in campo in vista della ripresa 

Sarde in campo per la ripresa degli allenamenti. Archiviati Natale e Santo Stefano, le formazioni isolane del campionato di Serie D tornano al lavoro in vista della prima giornata di ritorno.

Toccherà all’Olbia inaugurare il 2026 domenica in casa contro l’Albalonga, mentre i derby Monastir-Budoni e Latte Dolce-Costa Orientale Sarda si giocheranno martedì 6 gennaio. I bianchi si sono ritrovati ieri al Nespoli per la doppia seduta che ha caratterizzato la ripresa dopo i 5 giorni di riposo concessi dal tecnico Favarin. Assenti Buschiazzo, Furtado e Islam: in permesso speciale, si uniranno al gruppo più avanti. Anche il Budoni è tornato al lavoro ieri, quanto a Monastir e Cos hanno ripreso ad allenarsi sabato. Dunque il Latte Dolce, che lo farà oggi. La sosta per le feste, utile a ritrovare le energie fisiche e mentali, servirà in alcuni casi a recuperare gli infortunati.

Salvo sorprese, la finestra invernale del calciomercato si chiuderà a fine mese senza grandi botti, fermo restando che per rinforzarsi dal 1° gennaio si potrà pescare tra gli svincolati. In quest’ottica, stando ad alcune indiscrezioni, all’Olbia diversi tesserati tra giocatori e membri dello staff tecnico avrebbero preso in considerazione la possibilità di liberarsi per trovare casa altrove qualora il cambio di proprietà tra la Swiss Pro e l’imprenditore Romi Fuke, o altro interlocutore (perché no?), non dovesse concretizzarsi entro fine anno. Dopo la sconfitta nel derby con la Cos i galluresi sono scivolati nei playout e se le cose non cambiano la situazione è destinata a peggiorare anche per via della penalizzazione in termini di punti che arriverà se non verranno pagati gli stipendi, dicembre compreso, entro il 31 gennaio.

Più tranquilla la classifica delle altre sarde. Nonostante il ko subito dal Latte Dolce prima di Natale, il Budoni, quinto con 28 punti nei playoff, vanta la miglior posizione seguito dalla Cos, sesta a quota 26, e dal Latte Dolce, settimo con 24 punti, gli stessi del Monastir andato alla sosta con una sconfitta (in casa contro la Palmese). Da domenica il campionato ripartirà ma tra chi lotta per salvarsi e chi ambisce a traguardi più ambiziosi sarà un altro campionato, nel quale i punti varranno il doppio e confermare il bottino conquistato all’andata sarebbe un successo.

