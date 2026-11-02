Tutti i record di Kimi (alcuni migliorabili) 

Il record dei record é nell'età, mai così giovane per il vincitore di un Mondiale di Formula 1: 20 anni e 68 giorni. Ma questa é solo la punta dell'iceberg di una vita sportiva che, sebbene ancora in gran parte da scrivere, ha già posto il campione bolognese nell'Olimpo dei motori.

Giro veloce : 18 anni, 7 mesi e 11 giorni é l'età in cui, durante il GP del Giappone del 6 aprile 2025, ha siglato il giro più veloce in gara, il più giovane di sempre.

In testa a un Gp : nella stessa gara a Suzuka è diventato il pilota più giovane a percorrere come primo un giro in F1.

Vittorie da teenager : prima dei 20 anni Antonelli era già l'unico pilota nella storia della F1 ad aver vinto più di una gara (sei) prima della maggiore età automobilistica.

Vittorie consecutive : la sequenza dei 5 successi tra i GP di Cina, Giappone, Miami, Canada e Monaco ha eguagliato le strisce storiche di leggende come Clark, Mansell e Hamilton.

Vittorie stagionali : ad Austin ha stabilito il record per il maggior numero di successi nella stessa stagione (9) in cui un pilota ottiene il primo successo in F1, staccando le 4 vittorie all'esordio di Hamilton (2007) e Villeneuve (1996).

Vincitore a Monaco : il 7 giugno 2026 Antonelli si é laureato il più giovane di sempre a trionfare tra le strade tortuose di Montecarlo.

Punti per un rookie : nel 2025, primo anno in F1, Kimi ne ha raccolti 150, rendendo il suo il miglior debutto di sempre.

Prima pole e prima vittoria : il 14 marzo 2026, sulla pista di Shanghai, ha ottenuto la prima pole in un GP, che ne ha fatto il poleman più giovane di sempre a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni. Il giorno dopo é diventato il più giovane a vincere partendo dalla pole.

In testa al Mondiale : a un anno di distanza, ancora in Giappone, Antonelli è diventato il più giovane di sempre a prendere il comando della classifica mondiale - il 29 marzo 2026 - a 19 anni, 7 mesi e quattro giorni.

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