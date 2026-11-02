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Election day
03 novembre 2026 alle 00:25

Midterm, gli Usa al voto più importante 

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Il grande giorno del Midterm negli Usa. L’election day di oggi è la somma di molte elezioni diverse: i 435 della Camera dei Rappresentanti e i 35 seggi del Senato (ma si va alle urne anche per molte cariche locali). Un voto che assomiglia molto a un referendum sul presidente Donald Trump, il quale si è speso moltissimo per la consultazione. Mettendo in chiaro che, nell’ipotesi di una sconfitta, diventerebbe Mister Veto. Si sono già espressi 54 milioni di americani, compreso chi vota per corrispondenza (nelle liste c’è anche il Papa, residente nell’Illinois).

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