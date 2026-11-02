La ministra Bernini promuove l’ET 

Un altro passo avanti verso la scelta della sede che ospiterà l'Einstein Telescope è segnato dalla visita della ministra della Ricerca e dell’Università Anna Maria Bernini che stamattina visiterà per la seconda volta il sito di Sos Enattos, in compagnia del ministro della Sassonia Sebastian Gemkov e della presidente della Regione Alessandra Todde. Un nuovo endorsement da parte del Governo ma anche la conclusione di un percorso iniziato proprio in Germania un anno e mezzo fa, grazie anche al lavoro dell’ambasciatore Ettore Sequi (capo della delegazione italiana nel Board of Governmental Representatives di Einstein Telescope) e di Raffaele Marras che sta seguendo il dossier per la Regione. Un percorso che ha portato alla visita in Germania della presidente Todde prima a gennaio e poi a marzo, a Berlino e Dresda, fino alla firma del protocollo, l’estate scorsa a Nuoro, con la comunità scientifica di ET.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Lula Mario Calia, cosi come per la prima visita a Lula della Bernini, il 23 marzo del 2023. Da allora si sono intensificati gli incontri istituzionali tra i rappresentanti delle istituzioni regionali e gli eventi per promuovere il progetto dell’interferometro: l’incontro con la ministra Bernini e Gemkow rappresenta l’ultimo in ordine di tempo. L’incontro di oggi a Sos Enattos, che sarà seguito in diretta da Videolina con uno Speciale del TG, a partire dalle 12.10, condotto in studio da Stefano Birocchi, con gli interventi di Manuel Floris (responsabile del Planetario dell’Unione Sarda), e Gianfranco Locci inviato a Lula, rappresenta un rafforzamento del partenariato fra Italia e Sassonia. L’incontro con la stampa sarà nel Museo minerario alle 12.15, seguirà il convegno “Saxony and Sardinia: two sites for a unique European research infrastructure” a cui parteciperanno oltre la ministra Bernini, la presidente Todde e Sebastian Gemkov insieme al presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, quello dell’Inaf, Roberto Ragazzoni, e dell’Ingv, Fabio Florindo, il sindaco Calia e l’ex direttore della miniera di Sos Enattos Gianluca Loddo.

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