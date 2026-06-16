Tutti gli alimenti possono essere a rischio 

Quali alimenti causano le intossicazioni?

Si ha un’intossicazione alimentare per l’ingestione di tossine di microrganismi presenti in alimenti contaminati di tipo: vegetale, animale, chimico o conseguenza dell’ingestione involontaria di muffe, parassiti o virus che di solito causano disturbi gastrointestinali. Il non rispetto delle norme igieniche su come conservare il cibo e preparare gli alimenti possono rendere gli alimenti contaminati. I disturbi di un’intossicazione alimentare sono acuti e intensi, ma di breve durata. Sono possibili sintomi più severi come nel botulismo. Le tossine di microorganismi possono essere presenti nella frutta e verdura non lavata, funghi, conserve preparate in casa, pesce crudo, carne cruda.