VaiOnline
L’avviso.
31 marzo 2026 alle 00:22

Turismo, bando per “Destinazione Cagliari” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sarà tempo fino alle 12 di martedì 14 aprile per le manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto del servizio di strategia di comunicazione della destinazione Cagliari-Sardegna-Italia. Gli operatori potranno presentare domanda inoltrando la proposta progettuale ed economica unicamente attraverso la piattaforma Gare telematiche del Comune. L’amministrazione sta lavorando alla strutturazione della Destinazione Cagliari-Sardegna-Italia con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che lavorano nel settore del turismo. L’obiettivo è mostrare e valorizzare il patrimonio culturale, territoriale, enogastronomico, la ricchezza di tradizioni, costumi, spettacoli ed eventi oltre i confini del capoluogo, in modo da presentare un territorio e avviare una collaborazione a fini turistici tra Comuni. L’azione promozionale dovrà tener conto degli eventi sportivi, religiosi, congressuali, teatrali che si terranno nei prossimi mesi a Cagliari, come l’America’s Cup di maggio. Altri eventi dai quali partire con la campagna promozionale sono la celebrazione dei 100 anni della Basilica di Bonaria (il 24 aprile) e il grande appuntamento con il tennis internazionale (Sardegna Open ATP Challenger 175) che si terrà dal 27 aprile al 3 maggio, da utilizzare quale ulteriore volano per il turismo sportivo multidisciplinare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I progetti off shore minacciano la costa del principale centro turistico del Sarrabus

Eolico, non ci sono regole: «Il Governo batta un colpo»

Luca Dessì, primo cittadino di Villasimius, attacca: «Siamo soli contro tutti ma faremo la nostra parte» 
Lo. Pi.
Governo

Meloni al lavoro, l’ipotesi del rimpasto

Sul tavolo legge elettorale, analisi della sconfitta referendaria e caro-energia 
Il caso

Progetta una strage a scuola a Pescara: 17enne arrestato

Inchiesta in quattro regioni, coinvolti altri sette minorenni 
La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas»

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 
Francesco Pinna