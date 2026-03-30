Turismo, bando per “Destinazione Cagliari” 

Ci sarà tempo fino alle 12 di martedì 14 aprile per le manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto del servizio di strategia di comunicazione della destinazione Cagliari-Sardegna-Italia. Gli operatori potranno presentare domanda inoltrando la proposta progettuale ed economica unicamente attraverso la piattaforma Gare telematiche del Comune. L’amministrazione sta lavorando alla strutturazione della Destinazione Cagliari-Sardegna-Italia con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che lavorano nel settore del turismo. L’obiettivo è mostrare e valorizzare il patrimonio culturale, territoriale, enogastronomico, la ricchezza di tradizioni, costumi, spettacoli ed eventi oltre i confini del capoluogo, in modo da presentare un territorio e avviare una collaborazione a fini turistici tra Comuni. L’azione promozionale dovrà tener conto degli eventi sportivi, religiosi, congressuali, teatrali che si terranno nei prossimi mesi a Cagliari, come l’America’s Cup di maggio. Altri eventi dai quali partire con la campagna promozionale sono la celebrazione dei 100 anni della Basilica di Bonaria (il 24 aprile) e il grande appuntamento con il tennis internazionale (Sardegna Open ATP Challenger 175) che si terrà dal 27 aprile al 3 maggio, da utilizzare quale ulteriore volano per il turismo sportivo multidisciplinare.

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