Turismo accessibile, la sfida per ripensare l’offerta 

Costruire una destinazione davvero accessibile, capace di accogliere tutti e di trasformare l’inclusione in un valore concreto per il territorio. È questo il tema al centro dell’incontro “Alghero, come costruire un modello di destinazione accessibile”, in programma giovedì nella sala conferenze del Quarter. L’iniziativa, promossa dal Consorzio Turistico Riviera del Corallo, metterà al centro il tema del turismo accessibile come leva di sviluppo, innovazione e qualità dell’offerta. Un ambito sempre più strategico, sia per le opportunità di crescita economica sia per la necessità di ripensare servizi, mobilità, informazioni e standard di accoglienza.

Tre i principali argomenti che saranno affrontati nel corso dell’incontro: le potenzialità del turismo accessibile e i margini di sviluppo di un settore ancora poco esplorato ma caratterizzato da una domanda crescente; il tema della destinazione accessibile, con un approfondimento su governance, mappatura, servizi, operatori e leve di mercato; infine, la necessità di garantire a ogni visitatore un’esperienza sicura e gradevole, superando le criticità che ancora oggi limitano la piena fruibilità dell’offerta turistica. L’incontro è rivolto a operatori turistici, strutture ricettive, ristorazione, agenzie di viaggio, associazioni e cittadini.

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