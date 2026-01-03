Trovano un borsellino e lo danno ai vigili 

Musica, balli e brindisi. In pieno clima euforico di Capodanno, con la grande festa per dare il benvenuto al 2026, alcuni ragazzini hanno dato prova di grande onestà e correttezza. Mentre Fedez cantava sul palco, tre quattordicenni hanno trovato un portafoglio con circa 300 euro in contanti, oltre ai documenti del proprietario. I ragazzi, senza alcuna esitazione, hanno consegnato immediatamente il portafoglio a un agente della polizia locale in servizio quella sera.

Il giorno dopo dagli uffici del comando dei vigili urbani di via Carmine, è stato rintracciato il proprietario del borsellino che poco dopo gli è stato riconsegnato. L’uomo, che nel frattempo si era accorto di aver smarrito il portafogli e ormai aveva perso le speranze di ritrovarlo, è rimasto molto colpito dall’onestà dei ragazzini. Tanto che in segno di riconoscenza ha dato loro 50 euro.

«I ragazzi si sono comportati in maniera davvero esemplare – ha dichiarato il comandante della Polizia locale Gianni Uras – hanno subito consegnato il portafogli esattamente nelle condizioni in cui lo avevano ritrovato. Non capitano spesso episodi simili e va certamente riconosciuto il senso civico di questi giovanissimi».

