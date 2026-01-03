VaiOnline
Macomer
03 gennaio 2026 alle 01:01

Troppe buche Scatta il piano-asfalti 

Per avviare la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade di accesso e della viabilità interna, il Comune ha pubblicato l'avviso pubblico di indagine di mercato. Si tratta di opere attese e importanti, visto che troppo spesso le strade hanno evidenziato criticità.

Il piano asfalti, avviato lo scorso anno dall'amministrazione comunale, procede già da qualche tempo, con l'eliminazione delle buche disseminate in particolare in alcune strade importanti della cittadina. L'amministrazione comunale dovrà procedere con la messa in sicurezza soprattutto degli ingressi, in particolare quello da Cagliari e Nuoro, ma anche quello nord da Sassari e Bosa, quindi quello per Santu Lussurgiu, lungo la strada utilizzata anche per accedere al monte di Sant'Antonio. Per la manutenzione straordinaria delle strade interne servono circa 5 milioni di euro.

