Tromba d’aria nel campo di volo 

Gazebo divelti, il tetto di un capannone scoperchiato, un camper ribaltato, strutture mobili distrutte. È il risultato di un’improvvisa tromba d’aria che, nella notte tra sabato e domenica, ha devastato l’aviosuperficie di Serdiana, a Is Paulis, punto di riferimento per gli appassionati di paracadutismo di tutta la Sardegna con molte presenze anche dalla penisola e dall’estero.

Il racconto

«È accaduto tutti in pochi secondi – racconta Alberto Frau, proprietario e gestore della struttura – la tromba d’aria ha investito in pieno il campo di volo. Un evento impressionante, documentato dalle riprese del nostro sistema di videosorveglianza». Un fenomeno atmosferico eccezionale per il Parteolla. Nelle immagini registrate dalla telecamere fisse si vedono oggetti volare, trascinati dalla forza del vento che poi investe e ribalta un camper parcheggiato a ridosso dei capannoni. Al suo interno un paracadutista che si preparava a trascorrere la notte a Is Paulis. Per lui tanto spavento ma nessuna grave conseguenza a parte una lieve contusione alla mano. Ingenti invece i danni alle strutture: «Il vento ha scoperchiato parzialmente il tetto di un capannone – dice Alberto Frau – le altre parti mobili presenti all’esterno (gazebo e bagni prefabbricati) sono stati invece completamente distrutti. Anche il camper, ribaltato e trascinato per diversi metri dal vento, è irrecuperabile. Ci sono almeno 60mila euro di danni. Una stima esatta potrà essere fatta solo nelle prossime ore. La struttura per fortuna è assicurata, l’importante è che nessuno si sia fatto male».

Il bilancio

Ieri a Is Paulis si è lavorato a lungo per rimuovere i detriti dal terreno e rendere di nuovo agibile l’area. Operazioni rese possibili dalla tregua concessa dal maltempo che in questi giorni ha interessato tutto il Parteolla con piogge intense e un brusco calo delle temperature: «Le attività non si fermano – assicura Frau – per fortuna la tromba d’aria ha solo sfiorato l’hangar dove si trovano l’aereo e le attrezzature utilizzate per i lanci con il paracadute. Il cancello ha resistito al violento spostamento d’aria rimanendo all’interno delle guide». Nessun danno invece nelle altre aziende e strutture presenti nella zona. «Non ho ricevuto segnalazioni – conferma il sindaco Maurizio Cuccu – quello di Is Paulis, per fortuna, sembra un episodio isolato. Ma ne sapremo di più solo oggi alla riapertura degli uffici comunali».