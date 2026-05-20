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Ciclismo.
21 maggio 2026 alle 00:14

Tris di Narvaez, Eulalio resta in rosa 

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Chiavari. Tris al Giro d'Italia di Jhonatan Narváez che vince anche l'undicesima tappa (Porcari-Chiavari di 195 km): è il suo terzo successo dopo Cosenza e Fermo. In attesa delle Alpi e che i grandi favoriti passino all'attacco, il 29enne ecuadoriano della Uae Emirates Xrg dà spettacolobattendo in volata lo spagnolo Enric Mas. Terzo a pochi secondi Diego Ulissi, quinto con rimpianto Christian Scaroni che è caduto in discesa (assieme al vincitore del Giro della Sardegna, Filippo Zana), compromettendo buone chance di vittoria.

Tappa movimentata, come il suo percorso che varia dall'inizio pianeggiante tra Lucca e Camaiore fino ai suggestivi saliscendi delle Cinque Terre con una serie di salite che portano fino al traguardo piatto di Chiavari. Molti i tentativi di fuga e, una volta che il gruppo ha dato via libera, i colpi di scena tra i corridori in avanscopaerta, favoriti dalle quattro salite. Alla fine il gruppo ha concesso 3’24” e dan Harper, uno dei fuggitivi, si è inserito al 10° posto di una classifica per il resto immutata.

Guida il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) con 27" di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) e 1’57” su Thymen Arensman (Netcompany Ineos) e 2’24” su Felix Gall (Decathlon). Il primo italiano è Giulio Pellizzari, nono a 3’36”. Oggi la 12ª tappa, da Imperia a Novi Ligure per 175 km.

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