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Europa League.
21 maggio 2026 alle 00:15

Trionfo Aston Villa, il quinto per Emery 

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Friburgo 0

Aston Villa 3

Friburgo (4-2-3-1) : Atubolu; Kubler (28’ st Makengo), Gin- ter, Lienhart (16’ st Rosenfel- der), Treu; Eggestein, Hofler (16’ st Holer); Beste (41’ st Gunter) , Manzambi, Grifo (28’ st Scherhant) ; Matanovic. In panchina Muller, Jung, Huth, Osterhage, Irie, Philipp, Ogbus. Allenatore Schuster

Aston Villa (4-4-2) : Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres (43’ st Mings), Digne (35’ st Maatsen); McGinn, Lindelof (21’ st Onana), Tielemans (43’ st Douglas Luiz), Buendia (35’ st Sancho); Rogers, Watkins. In panchina Bizot, Wright, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Bogarde, Bailey. Allenatore Emery.

Arbitro : Letexier (Fra)

Reti : 41’ pt Tielemans, 48’ pt Buendia, 13’ st Rogers

Istanbul. Lo specialista ha colpito ancora: Unai Emery, allenatore spagnolo, ha conquistato ieri con l’Aston Villa l’Europa League, la prima per il club di Birmingham, la proprio quinta, dopo le tre di fila con il Siviglia e quella con il Villarreal. A Istanbul, in una finale durata meno di un tempo, il Friburgo si è arreso per 3-0. L’Inghilterra (rappresentata in tutte e tre le finali europee) si porta a casa il primo trofeo, grazie ai Villans, campioni d’Europa nel 1982 e squadra del cuore del principe William.

La gara si è sbloccata sul finire del primo tempo: prima il vantaggio al 41’ di Tielemans, poi il raddoppio al 48’ di Buendia. Due gol bellissimi, ai quali si è aggiunto al 13’ della ripresa quello di Rogers che ha chiuso definitivamente il conto e scatenato la festa del Villa.

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