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Palazzo Scolopi.
20 maggio 2026 alle 00:29

Tre opere in dono al Comune 

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La giovane artista Valentina Murtas ha donato tre sue opere al Comune «come segno di riconoscenza e amore verso la propria terra».

«Le opere fanno parte della nuova collezione artistica “Pintadu a tie”, progetto nato dopo gli anni trascorsi lontano dalla Sardegna e dedicato alla riscoperta dell’identità, della memoria e della bellezza del territorio oristanese», si legge in una nota del Comune.

Le opere sono state consegnate al sindaco, Massimiliano Sanna, mentre per la Pro Loco la donazione è stata fatta nelle mani della presidente Ilaria Canu. La 24enne Valentina Murtas, «artista emergente originaria di Oristano, ha scelto di trasformare il legame con la propria terra in un percorso artistico contemporaneo capace di raccontare emozioni, appartenenza e radici attraverso linee e colori», precisano da palazzo Campus Colonna. Le tre tempere su tela si intitolano “Su Componidori”, “Sa Janna” con una rappresentazione della Torre di San Cristoforo “Sa Sorti” con la stella a otto punte. Alla Pro Loco è stata invece donata l’opera “Elianora” raffigurante la Giudicessa Eleonora d’Arborea.

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