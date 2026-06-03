VaiOnline
Terralba.
04 giugno 2026 alle 00:42

Tre alunni in finale ai Giochi matematici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre studenti dell’Istituto comprensivo di Terralba hanno rappresentato la scuola alla finale nazionale dei campionati di Giochi matematici, che si sono tenuti all’Università Bocconi di Milano. Un traguardo prestigioso, raggiunto dopo un percorso selettivo particolarmente impegnativo: due prove online tra gennaio e febbraio e la semifinale nazionale del 14 marzo, ospitata alla Cittadella universitaria di Monserrato, una delle cento sedi italiane.

A distinguersi nella categoria C1 sono stati Riccardo Mura, 11 anni della classe prima C, Gioia Serra, 12 anni della seconda B e Fabio Scanu, 12 anni della seconda C. I tre ragazzi, hanno affrontato con entusiasmo e maturità una competizione che richiede logica, intuizione e rapidità di ragionamento, misurandosi con coetanei provenienti da tutta Italia. La loro partecipazione è stata resa possibile grazie al progetto di Giochi matematici dell’Istituto di Terralba, coordinato dalla docente Alessandra Broccia, con il supporto del dirigente scolastico Francesco Corona. Un lavoro di squadra che ha permesso ai tre giovani di vivere un’esperienza formativa di alto livello, portando al tempo stesso lustro alla comunità scolastica. Un risultato che conferma l’impegno dell’Istituto nel valorizzare i talenti e nel promuovere una cultura della matematica come sfida, gioco e occasione di crescita. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incendi

Fuoco e vento a Elmas, chiusa la 130

l Saiu, Serreli
Viabilità

Gli scavi di Terna strozzano la litoranea per Villasimius

Deroga al blocco estivo solo per le opere legate al Tyrrhenian Link Un’ora a passo d’uomo per andare da Mari Pintau a Margine Rosso 
Giorgia Daga
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Nel resto dell’Isola.

Gallura e Nuorese, caos nelle arterie verso il mare

Tania Careddu Gianfranco Locci
amministrative 2026

Il veterano di Sanluri sfidato dalla preside all’esordio in politica

Urpi a caccia del terzo mandato Fenu: «Alleanza con i giovani» 
Luigi Almiento
Regione

Tassa d’imbarco, 3 milioni per l’azzeramento

Il piano della maggioranza dopo gli attriti con Ryanair: taglio del balzello solo per i mesi invernali 
Roberto Murgia
Il blitz in Sardegna

Sinner mette su casa a Porto Raphael, regno della discrezione

Il campione sta costruendo una villa in uno dei punti più belli del villaggio 
Andrea Busia
Il caso

Grazia a Minetti, dalla Procura nuovo via libera

«Infondati i pezzi del Fatto» I legali: chiederemo i danni 