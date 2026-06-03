Tre alunni in finale ai Giochi matematici 

Tre studenti dell’Istituto comprensivo di Terralba hanno rappresentato la scuola alla finale nazionale dei campionati di Giochi matematici, che si sono tenuti all’Università Bocconi di Milano. Un traguardo prestigioso, raggiunto dopo un percorso selettivo particolarmente impegnativo: due prove online tra gennaio e febbraio e la semifinale nazionale del 14 marzo, ospitata alla Cittadella universitaria di Monserrato, una delle cento sedi italiane.

A distinguersi nella categoria C1 sono stati Riccardo Mura, 11 anni della classe prima C, Gioia Serra, 12 anni della seconda B e Fabio Scanu, 12 anni della seconda C. I tre ragazzi, hanno affrontato con entusiasmo e maturità una competizione che richiede logica, intuizione e rapidità di ragionamento, misurandosi con coetanei provenienti da tutta Italia. La loro partecipazione è stata resa possibile grazie al progetto di Giochi matematici dell’Istituto di Terralba, coordinato dalla docente Alessandra Broccia, con il supporto del dirigente scolastico Francesco Corona. Un lavoro di squadra che ha permesso ai tre giovani di vivere un’esperienza formativa di alto livello, portando al tempo stesso lustro alla comunità scolastica. Un risultato che conferma l’impegno dell’Istituto nel valorizzare i talenti e nel promuovere una cultura della matematica come sfida, gioco e occasione di crescita. ( s. c. )

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