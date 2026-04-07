Travolto dal muletto: grave un operaio 

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Monserrato dove un operaio spagnolo di 48 anni è stato travolto da muletto nel cantiere dove lavorava per la posa della fibra ottica. L’uomo, che stava lavorando in un pozzetto per l’immissione dei cavi, è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Ha riportato fratture ad un braccio e al torace. Ora è ricoverato in condizioni definite serie dai medici.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il muletto era condotto da un altro operaio straniero, un portoghese di 42 anni che, sentendo anche le urla degli altri colleghi di lavoro, ha probabilmente tentato di bloccare il mezzo, senza però riuscire a evitare di colpire l’operaio che era chino sul pozzetto per prendere i cavi in arrivo dagli altri pozzetti. Una fatalità, col ferito subito soccorso da una ambulanza del 118 e accompagnato d’urgenza in ospedale al Brotzu dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

L’inchiesta

Le indagini vengono condotte dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagna di Quartu e della stazione di Monserrato che hanno effettuato i rilievi sotto le direttive del tenente Davide Revelant e del luogotenente Pierpaolo Sabiu, comandanti della Compagnia di Quartu e della Stazione di Monserrato. I militari hanno già interrogato i testimoni dell’incidente. Disposto il sequestro del muletto per gli accertamenti meccanici.

Il Comune

Due settimane fa il Comune aveva “rimproverato” proprio l’impresa che esegue i lavori per la fibra perché in via San Francesco, durante gli scavi, era stata rotta una condotta dell’acqua e, nel corso del successivo sopralluogo, l’amministrazione aveva ravvisato presunte irregolarità. Così il sindaco Tomaso Locci ieri è arrivato in via del Redentore per verificare la situazione. «L’impresa è stata avvertita più volte dell’obbligo di attenersi alle regole e c’era stato garantito che si sarebbero adeguati – ha detto il primo cittadino -, ma forse con un’attenzione maggiore e la presenza del moviere questo incidente non si sarebbe verificato. Ci auguriamo che l’operaio si riprenda presto». Accanto al sindaco anche l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi che ha chiesto e ottenuto che gli scavi fossero messi in sicurezza. «Pur comprendendo la necessità di effettuare le indagini dei carabinieri, non potevamo permettere che rimanessero esposti, considerando che domani (oggi per chi legge) riapriranno le scuole e gli studenti passeranno da qui».

(ha collaborato Davide Lao)

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