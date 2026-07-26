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Taranto.
27 luglio 2026 alle 01:09

Tragedia in mare, annega un 24enne Tradito dalle correnti o da un malore 

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Taranto. Tragedia ieri pomeriggio nelle acque di Castellaneta Marina, dove un 24enne ha perso la vita mentre era in mare nei pressi del lido Paradiso. La vittima, originaria di Gioia del Colle, si era allontanata dalla riva per una nuotata quando è andata in difficoltà. Secondo una prima ricostruzione, il giovane potrebbe essere stato colto da un malore improvviso mentre era al largo, finendo poi sott’acqua. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 in servizio a Castellaneta Marina, supportati da un’automedica giunta da Ginosa. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Ieri sera le cause della morte erano ancora in fase di accertamento. Quel tratto di mare è caratterizzato da onde e correnti che avrebbero potuto contribuire alla tragedia. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica.

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