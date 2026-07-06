VaiOnline
Ciclismo.
07 luglio 2026 alle 00:46

Tour de France, l’affondo di Pogacar 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fare ingresso in Francia, dopo il via in Catalogna, senza avere indosso la maglia gialla non era evidentemente cosa gradita a Tadej Pogacar. Così lo sloveno ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando il simbolo del comando al principale rivale, Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa.

Il piano era chiaro e la squadra Uae l’ha messo in pratica nel modo migliore per consentire al suo leader di conquistare il successo nella frazione di 196 km da Granollers a Les Angles, nei Pirenei francesi. Pogacar ha vinto con 2’’ di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime tre tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato ottavo a 4’’ e rimane terzo in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader.

«Conquistare la maglia gialla è il sogno di ogni ciclista, a qualsiasi età. Per me è... non so ancora quando, ma ogni volta che riesco a rimetterla sulle spalle, è davvero speciale», ha dichiarato con grande sincerità lo sloveno, che cerca il terzo successo di fila nella Grande Boucle e il quinto in assoluto. Se domenica, a Barcellona, Pogacar aveva lasciato la vittoria al compagno di squadra dell’Uae Isaac Del Toro, questa volta è stato il messicano a guidare il suo capitano in uno sprint decisivo verso il traguardo. «È grazie a lui oggi che ho avuto quella spinta in più nel finale», ha aggiunto Pogacar. «Si è impegnato più del 100% nell’ultima salita e in realtà tutta la squadra. A metà tappa abbiamo deciso che era possibile puntare alla vittoria e sono davvero, davvero felice che abbiamo iniziato il Tour in questo modo».

Per arrivare a Parigi c’è ancora un bel po’ di strada da percorrere, ma Pogacar sembra averla già tracciata. Oggi la quarta tappa è tutta in Francia, con partenza da Carcassonne e arrivo a Foix dopo 182 chilometri: una frazione mossa che prevede 4 salite, l’ultima a 35 km dal traguardo.

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Pogacar (Svn, Uae Team Emirates) km 195,9 in 4.45’11’’, 2. Jonas Vinge-

gaard (Dan, Team Visma) a 2’’, 3. Richard Carapaz (Ecu, Ef-Educa-

tion) a 2’’, 4. Paul Seixas (Fra, De-

cathlon) a 2’’, 5. Tobias Johan-

nessen (Nor, Uno-X Mobility) a 4’’.

Classifica : 1. Pogacar in 8.46’55’’, 2. Vingegaard a 0’’, 3. Evenepoel a 23’’, 4. Del Toro a 24’’, 5. Ayuso a 27’’, 6. Seixas a 48’’, 7. Lipowitz a 53’’, 8. Martinez a 1’09’’, 9. Johannessen a 1’11’’. 10. Van Wilder a 1’17’’.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nuorese.

San Francesco: allarme infermieri

Fabio Ledda Giorgio Ignazio Onano
Regione

Sindaci, Zedda al quarto posto in Italia

Sondaggio del Sole 24Ore: il primo cittadino di Cagliari ha il 63% del consenso 
Roberto Murgia
San Costantino

Un’Ardia perfetta, grande festa a Sedilo

Ottima prova delle tre pandele «È andato tutto benissimo» 
Serafino Corrias
Il progetto contestato

I container restano a Cala Finanza: vince Tavolara Bay

Il Tar sospende il provvedimento del Comune di Loiri Porto San Paolo 
Andrea Busia
Roma

Caso Ranucci, indagato Lavitola

Per i pm sarebbe il mandante dell’attentato al giornalista di Report 