Torres, sette gol in amichevole E in attacco conferma Scotto 

Senza il difensore Scaringi per un mese, ma con un attaccante in più: il rientrante Gigi Scotto. Ieri la Torres ha chiuso la parte di preparazione a Buddusò con una sgambata contro l’Alghero, neopromosso in Eccellenza, proprio nel giorno in cui sono state ufficializzate le date e gli orari delle prime otto giornate di campionato: i sassaresi debutteranno a Livorno lunedì 24 agosto alle 20.30, prima in casa sabato 29 alle 18 con la Sambenedettese.

Nell’amichevole di ieri la squadra di Greco ha vinto 7-0. Ad aprire le danze è stato Nunziatini al 24’ con una staffilata sotto la traversa, al 26’ Scotto con lo spiovente e nella ripresa tap-in al 60’ sul tiro di Liviero respinto dalla traversa. Il neo entrato Sanat ha firmato una doppietta (62’ e 73’) intervallata dal gol di Masala. A segno anche Sotgiu.La prima partitella stagionale ha dato un segnale ben preciso, con la fascia di capitano affidata a Gigi Scotto, nonostante la presenza in campo di Mastinu e di Antonelli. L’attaccante sassarese classe 1990 è contrattualizzato sino al 2027, ma ha trovato un accordo per proseguire almeno sino al 2028. Lo ha confermato il tecnico Greco al termine dell’amichevole: «Scotto resterà con noi».

Assenze

L’allenatore Greco dovrà fare a meno per un mese di uno dei quattro nuovi acquisti, il difensore Mattia Scaringi. Il giocatore ex Ravenna è stato fermato per una «frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Scaringi ha già iniziato il percorso riabilitativo e potrà tornare a disposizione di mister Alfonso Greco a fine agosto».

Torres 1° tempo (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Brentan, Mastinu, Liviero; Pennington, Carboni; Scotto.

Torres 2° tempo (3-4-2-1) : Tirelli; Berto, Antonelli, Zanandrea; Zecca, Giorico, Masala, Liviero; Lunghi, Pennington; Scotto. Entrati pure Sanat, Sodiq, Sotgiu, Dumani e Palazzo.

Alghero : Slavica; P. Pinna, Baraye, A. Pinna, Fadda, Sanna, Tierry, Barboza, Scognamillo, Roccuzzo, Marcangeli. In panchina: Mendoza, Nieddu, Daga, Cossu, Mula, Calessa, Puttolu, Ferro, Virdis, Gallo, Zirolia, N. Marras, F. Marras, Carta, Nagüel, Putzu. All. Giorico.

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